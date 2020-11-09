Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Amreyev, mesajında, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün fevkalade bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı ve dünya tarihinin en büyük liderlerinden olduğunu ifade eden Amreyev, şunları kaydetti:

"Ulu Önder'in buyurduğu gibi, en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığı yolda sağlam adımlar atarak ilerlemeye devam etmekte ve dünya sahnesinde daima önemli bir rol oynamaktadır. Onun yenilikçi fikirlerinin hatırlanıp, anılmasına ithaf olunan bugün vesilesiyle, Türk Konseyi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, Türk milletinin Atasını saygı ve minnetle anıyorum."