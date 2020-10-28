Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 21:59
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Amreyev, yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılının idrak edildiği bu önemli günde, Türk halkını ve hükümetini tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ve Ulu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" prensibi üzerine inşa edildiğini hatırlatan Amreyev, "Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde ve ötesinde güvenlik ve barışın teminatı olarak uluslararası siyasi arenada kilit bir yer edinmiştir." ifadesine yer verdi.

Amreyev, Cumhuriyetin ilanının Türkiye için ilerleme ve uygarlık doğrultusunda yeni bir ufuk açtığına işaret ederek, "Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı, ilkeli ve ileri görüşlü dış politikasına bağlılığıyla Türkiye Cumhuriyeti bugün de diğer uluslara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk halkına barış ve refah dileklerimi sunuyorum"

Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Konseyine ev sahipliği yaparak, faaliyetlerine daimi destek ve yardım sağlayarak cömertliğini bir kez daha gösterdiğini belirten Amreyev, şunları kaydetti:

"Türkiye, kadim şehri İstanbul'un tarihi yarımadasında Türk Konseyine yeni bir merkez ofisi tahsis ederek, teşkilatı onurlandırmıştır. Türk Konseyi, üye ülkelerinden aldığı destek ve güçle, Türk dünyasının müreffeh geleceği için çalışmaya, gerek bölgesinde gerekse dünya çapında faydalı işlere imza atmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, kardeş Türk halkına barış ve refah dileklerimi sunuyorum."

29 ekim cumhuriyet bayramı, Baghdad Amreyev, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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