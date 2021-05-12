Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı - Son Dakika

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarında sivillere karşı silahlı ve orantısız güç kullanmasını kınadı.

Amreyev, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ramazan boyunca meydana gelen olaylardan ve Kudüs-ü Şerif'in dokunulmazlığının ihlal edilmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

"Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum Filistinli sivillere karşı İsrail kuvvetlerinin silahlı ve orantısız güç kullanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullanan Amreyev, İsrail yönetimini, durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi ve sivillere yönelik saldırıların ve Müslümanların kutsal mekanlarına silahla girilmesinin ivedilikle durdurulması için gerekli önlemleri almaya davet etti.

Amreyev, "Uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkelerinin ihlalinin devam etmesi, bölgede güvenlik ve istikrarı baltalayacak, masum insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Amreyev, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 305'e çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.