Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev: "Ekonomi Önceliğimiz"

Türk Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri olarak hedefinin Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki işbirliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak ve Türk Konseyi'ni uluslararası arenada saygı duyulan bir teşkilat haline getirmek olduğunu açıklayan Baghdad Amreyev , bu doğrultuda Konsey'in yoğun faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.Görüntülü, yazılı ve dijital medyadan üst düzey temsilcilerin katıldığı ve İstanbul 'da düzenlenen toplantıda Türk Konseyi'nin yapısı, faaliyetleri ve hedefleri konusunda gazetecilere bilgi veren Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Bölgedeki durum ve tarihten gelen ortak bağlarımız, Türk Konseyi'nin kuruluşunu kaçınılmaz yaptı. Kazakistan 'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığım 2008-2011 yılları arasında Konsey'in kuruluş çalışmalarında bizzat yer aldım. Türk dünyasına büyük gönül vermiş bir insan olarak bu göreve getirilmek benim için büyük bir anlam ifade ediyor" diyerek sözlerine başlayan Genel Sekreter Baghdad Amreyev, "Türk Konseyi, Azerbaycan , Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında devletlerarası bir örgüt olarak kuruldu. Özbekistan ve Türkmenistan Türk Konseyi'nin Zirvelerine ve etkinliklerine iştirak ediyorlar. Macaristan da son Zirvede gözlemci üye oldu ve şimdi bizim etkinliklerimize aktif olarak katılıyor" diye konuştu.Türk Konseyi'nin temel amacının dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil birçok alanda üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek olduğunu söyleyen Amreyev, yakın geçmişte Türk Konseyi'nin ekonomi ve ticaret başta olmak üzere bazı konularda öncü roller almaya başladığını ifade etti.Amreyev, Türk Konseyinin dış politika alanında Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedefleyerek Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında, özel olarak da Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaç edindiğini belirterek, Türk Konseyi'nin genç ve dinamik bir teşkilat olarak on yıllık zaman zarfında çok mesafe kat ettiğini ve önemli işler başardığını vurguladı. Ayıca Amreyev, "Türk Konseyi üyeleri birlikte aynı hedefe odaklanmaya, uluslararası arenada ortak amaçlara yönelik çalışmaya kısa bir süre içerisinde alıştılar. Dolayısıyla Türk Konseyi, Türk Devletleri arasındaki işbirliğine kurumsal bir kimlik kazandırdı" şeklinde konuştu.Bugüne kadar 6 Zirve, 13 Dışişleri Bakanları toplantısı ve faaliyet alanlarında 50 Bakan toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Amreyev, "130'un üstünde farklı alanlarda çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, pek çoğu uluslararası düzeyde olmak üzere 25 konferans, forum, mesleki eğitim programı ile gençlik kampları ve festivalleri hayata geçirdik. Türk Konseyi çatısı altındaki çabaların ürünü olarak, Bakanlık ve kurumlarımız arasında bugüne kadar 25 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı" ifadelerini kullandı.Türk Konseyi'nin uluslararası görünürlüğünü arttırmak ve uluslararası arenada saygın bir aktör olduğunu göstermek amacıyla başta Birleşmiş Milletler (BM) ve organları olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütle güçlü işbirlikleri tesis ettiğini vurgulayan Amreyev, 31 Mayıs 2019 tarihinde Mekke 'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde, Türk Konseyi'nin 8 yıllık gözlemci üyelik başvurusunun sonuçlandırılması kararı alındığını hatırlattı.Ekonomik işbirliği konusunda önümüzdeki dönemde yoğun olarak çalışacaklarını belirten Amreyev, "Geçtiğimiz ay, tarihte ilk kez 'Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odasını' kurduk. Üye ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarının Başkanlarının katılımıyla 17 Mayıs 2019 tarihinde Astana Ekonomik Forumu sırasında kurucu belgeyi imzaladık. Özbek, Türkmen ve Macar Ticaret ve Sanayi Odalarını da bu sürece dahil etmeyi istiyoruz" dedi.Bu Haziran ayında tarihte ilk defa bir Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin Özbekistan ve Türkmenistan'ı ziyaret ettiğini ve her iki ziyaretin de çok olumlu geçtiğini ifade eden Genel Sekreter Amreyev, önümüzdeki dönemde Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı Türk Konseyi'nin birer parçası olarak görmeyi; dost ve kardeş Özbekistan ve Türkmenistan'ın bayraklarını Sekretarya binasının önünde dalgalandırmayı çok arzuladıklarını ifade etti.Ekonomik işbirliğiTürk Konseyi'nin yoğun faaliyet programı kapsamında Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğini açıklayan Genel Sekreter Amreyev, Fonun kısa süre içinde faaliyete geçeceğini ve başlangıçta 500-600 milyon dolarlık bir Fon olacağını belirtti.Amreyev, 2015 yılında gerçekleştirdikleri Astana Zirvesinden bugüne Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasındaki ticaret yüzde 22 oranında artışla yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:" Buna Özbekistan ve Türkmenistan'ı da dahil ettiğimizde toplam ticaret rakamı 16 milyar doları buluyor. Elbette daha yapılacak çok iş var. Bunları yeterli saymamız mümkün değil. Bu iradeyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözlerini paylaşan Genel Sekreter Amreyev, "Evvela ekonomi, ulaştırma, gümrük, turizm, haberleşme teknolojileri gibi alanlarda Bakanlıklarımız arasındaki kurumsal işbirliğini artırıyoruz. Ayrıca Bakanlıklarımız arasında ortak projeler yoluyla somut işbirliği alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkelerimizin özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 'Ortak İş Forumları' düzenliyoruz"Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Türk Konseyi'nin kuruluşundan bu yana geçen 10 yıl içinde Bakanlar düzeyinde yaklaşık 40 toplantı yapılmışken, son on ay içinde bu düzeyde 10'dan fazla toplantı gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Türk Konseyi Bakanlar düzeyindeki toplantılarının beşte birinin son dokuz ay içerisinde yapıldığına vurgu yaptı.Geleceğe Yönelik HedeflerAmreyev, 7. Türk Konseyi Zirvesini 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü 'de gerçekleştirme kararı aldıklarını belirterek, " Bildiğiniz gibi Ekim ayı, Türk Konseyi'nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşmasının imza tarihi, yani Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü. 3 Ekim tarihini aynı zamanda 'Türk İşbirliği Günü' olarak kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Baghdad Amreyev, 7'inci Zirvenin temasının da "Ülkelerimizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ'lerin) Geliştirilmesi" olacağını duyurdu.Amreyev, 2 ile 3 Temmuz tarihlerinde Nur-Sultan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanlarının toplanacağını ve bu toplantıda Türk Dünyası Ortak Yatırım Fonu kuruluş belgesinin onaylanacağını açıkladı.Türk Konseyi olarak, 31 Temmuz'da İstanbul'da Türk Dünyası Ortak Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilk Genel Kurulunu gerçekleştireceklerini belirten Amreyev, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'ın Odalar ve Borsalar Birlikleri Başkanlarının da bu toplantıya katılacaklarını söyledi. Öte yandan Amreyev, Türk Konseyi'nin 12 Ağustos'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanının himayelerinde düzenlenecek 1. Hazar Ekonomi Forumu'na da aktif olarak katılacağını açıkladı.Türk Konseyi olarak Özbekistan Yatırım Bakanlığı ile birlikte 12 ile 14 Eylül tarihlerinde Özbekistan'da " Taşkent Türk Yatırım Forumu" düzenleyeceklerini açıklayan Amreyev, " Gerek Özbekistan gerek Türkmenistan'da ilk kez böyle Forumlar düzenleneceğinin altını çizmek isterim. Türk Konseyi, Ekim ayı ortasında ise Bakü'de Türk Dünyası İş Forumu organize edecek" dedi.Amreyev, Türk Dünyası'na yönelik yürütülen yoğun faaliyetler çerçevesinde, Ağustos ayında New York 'ta Türk Dünyası Diaspora toplantısı düzenleyeceklerini anlattı.Türk Konseyi'nin geleceğe yönelik önemli hedefleri olduğunu hatırlatan Amreyev, 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de yapılacak 7. Türk Konseyi Zirvesinden önce Türk Konseyi'nin Avrupa Ofisini, Konsey'in gözlemci üyesi olan Macaristan'da hizmete açacaklarını duyurdu. - ANKARA