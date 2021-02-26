Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika

Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi

26.02.2021 23:53
Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev'in başkanlık ettiği ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile üye ve gözlemci devletlerin ilgili bakanlık ve yetkililerinin temsilcilerinden oluşan heyetlerin katıldığı toplantı, 25-26 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda heyetlerin, mart ayının sonunda Türkistan'da yapılacak "Gayriresmi Devlet Başkanları Zirvesi"nin hazırlık süreci ve burada kabul edilecek belgeler üzerinde görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Üye devletlerin ilgili bakanlıklarının temsilcileri, Türk Konseyi Sekretaryası yetkililerinin moderatörlüğünde eş zamanlı düzenlenen dört oturumda "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" taslağında belirtilen hedeflerin ele alındığı ve söz konusu belgenin taslak metni ile ilgili görüş ve yorumların paylaşıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Baghdad Amreyev, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cani koca, 3 çocuğunun yanında eşini öldürdü Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
Bir otomobilin çarptığı diğer otomobilin sürüklediği genç kız, feci şekilde can verdi Bir otomobilin çarptığı diğer otomobilin sürüklediği genç kız, feci şekilde can verdi         
22:58
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı         
22:29
TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek         
21:53
Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 2 rütbeli asker kayıp Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 2 rütbeli asker kayıp         
21:23
İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi         
20:23
Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü         
19:23
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü         
14:13
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı         
08:24
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 00:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei