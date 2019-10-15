Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak...
Son Dakika Güncel Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: 'Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak...

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak...

57 dakika önce

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden:

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: " Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır."

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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