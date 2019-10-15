Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak...
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Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 Kaynak: AA
Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: " Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır."
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