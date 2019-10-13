Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak - Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi düzenlenecek.
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