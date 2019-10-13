Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak - Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev
Son Dakika Güncel Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak - Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev

Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak - Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev

12 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi düzenlenecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi düzenlenecek.

Türk Konseyi liderleri Bakü'de toplanacak - Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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