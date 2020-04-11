Son Dakika › Güncel › Türk Konseyi liderlerinden Kovid-19'a karşı 'dayanışma' mesajı - Son Dakika
Türk Konseyi liderlerinden Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı
19 dakika önce
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Olağanüstü Zirve'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Olağanüstü Zirve'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle düzenlenen "Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temalı zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:24 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak