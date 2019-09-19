Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
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Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.

Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.

Macaristan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:45 
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