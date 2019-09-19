Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
1 saat önce
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:45
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