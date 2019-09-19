Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

43 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı. Açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak
Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:17:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]