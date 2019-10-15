Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Dünya Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

36 dakika önce

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.


Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi Açıklaması

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Barış Pınarı Harekatı, Azerbaycan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 
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