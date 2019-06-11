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Türk Konseyi'nden Tokayev'e tebrik

3 saat önce

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Türk Konseyi'nden Tokayev'e tebrik, System.String[]
NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
Konseyden yapılan açıklamaya göre, Amreyev, Tokayev'e tebrik mesajı gönderdi.
Tokayev'e başarılar dileyen Amreyev mesajında, "Seçim sonuçlarının Kazakistan halkının barış, refah ve birliği için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Amreyev, seçimlerin Türk Konseyi dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluşlarca izlendiğine dikkati çekerek, seçimin uluslararası standartlara uygun şekilde düzenlendiğini, Kazakistan'ın uluslararası toplum için güvenilir ve sorumlu bir ortak olmasında kararlılık, güç ve kabiliyetini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.
Tokayev'in Kazakistan devletinin inşasına ve sağlam temellere oturmasına katkı sağladığının altını çizen Amreyev, zengin bilgi ve tecrübesi sayesinde Kazakistan'ın sosyal ve ekonomik gelişmesini sürdürerek bölgedeki lider rolünün daha da güçleneceğine ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alacağına inandığını vurguladı.
Amreyev, ayrıca Türk Konseyi'ne verdiği destek, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve konseyin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Baghdad Amreyev, Kazakistan, Güncel
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