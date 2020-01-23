Türk Konseyi'nden Türk dünyasında iletişim alanında iş birliği adımları - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi), Türk dili ve kültürünü yaşatmak ve Türk dünyasının birbirinden haberdar olması hedefiyle iletişim alanında üye ülkeleri iş birliği yapmaları konusunda teşvik ediyor.

Türk Konseyinden edinilen bilgiye göre, üye ülkeler arasındaki medya iş birliğinin geliştirilmesi ve Türk dünyasını merkeze alan içeriklerin ekrana taşınmasını hedefleyen Konsey, iletişim sektöründe Türk dünyasının ortak kültür öğelerini, fikir ve kanaat önderlerini, ekonomik ve siyasi potansiyellerini ortaya koyan programları teşvik eden adımlar atıyor.

Konsey'e üye Kazakistan ile Kırgızistan'ın ulusal televizyonları TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapmaya başladı.

TÜRKSAT ile yapılan anlaşma kapsamında Kazakça, Rusça, İngilizce ve Kırgızca yayın yapan Kazakh TV ile Kırgızistan'ın 24 saat haber sunan ulusal devlet televizyon kanalı Ala Too 24 TV, Türksat 3A uydusu üzerinden Türkiye'deki izleyicilere de hizmet sunabilecek.

Türk Konseyi'ne üye ülkelerin kamu televizyon kanalları içeriklerini paylaşıyor

Ayrıca, Türk dünyasında yayın yapan televizyon kanallarının birbiriyle içerik paylaşması konusunda attığı adımlar kapsamında, Türk soylu halklar ve akraba topluluklar arasında kardeşlik ve dayanışma ruhuna katkı sunmak hedefiyle 2009'da yayına başlayan TRT Avaz kanalı ile de Türk Konseyi'nin iş birliği sürüyor.

Türk dünyasında kurumsal ilişkilerin tesis edilmesi hususunda çalışmalar yürüten Konsey, TRT Avaz ile önemli projeler yürütmeye, kanalın faaliyet ve yayınlarını desteklemeye devam ediyor.

Türk dünyası medya iş birliğinin gelişmesi çerçevesinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Medya ve Enformasyon Kıdemli Memurlar İkinci Toplantısı geçen yıl mayıs ayında, medya temsilcileri istişare toplantısı ise geçen yıl eylül ayında Ankara'da düzenlendi.

Medya İşbirliği İstişare Toplantısında alınan, TRT Avaz tarafından kurulan ortak FTP adresi üzerinden içerik paylaşımı yapılması yönündeki karar doğrultusunda, üye ülkelerin kamu televizyon kanalları çeşitli program ve yapımları birbiriyle paylaşılıyor.

Bunlar arasında Modern İpekyolu, Oş Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Filmi, Köklerin İzinde, Bir Milletin Ruhu Ahmet Cevad gibi yapımlar yer alırken, üye ülkelerden de çeşitli programlar temin edildi.