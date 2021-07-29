Türk Konseyi'ne üye ülkelere yönelik düzenlenen Sosyal Medya Eğitim Programı başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkeler arasında sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla organize ettiği Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk Konseyi olarak ekonomiden sağlığa, turizmden eğitime, enerjiden ulaştırmaya kadar 20'nin üzerinde alanda üye ülkeler arasında iş birliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

İş birliği alanlarının her birinin çok kıymetli, gerek Türkiye gerek bölgenin refahı için hayati bir öneme haiz olduğuna dikkati çeken Kocaman, 2009 yılında Nahçıvan Antlaşması'yla kurulan Türk Konseyi'nin diğer teşkilatlardan farklı olarak söylemle değil, somut projelerle ilerlediğini ve birçok alanda iş birliği geliştirdiğini anlattı.

Medya ve iletişim alanında da iş birliğini önemsediklerine işaret eden Kocaman, "Medya ve iletişim alanında özellikle dezenformasyona karşı yapılacak mücadelede Türk Konseyi'nin yapacağı projelere ciddi ihtiyaç bulunmakta." dedi.

Bugüne kadar medya iletişim alanında yaptıkları çalışmalara değinen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli kurum kuruluşlarımız bir araya geldi. Devlet televizyonları, haber ajansları arasında iş birlikleri tesis edildi. Bugün artık Karabağ zaferi sonrası da Türk dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Özellikle iletişimde yeni bir iş birliği alanı başlatıyoruz. Kurduğumuz yeni mekanizmalarla ve bugün yapacağımız teknik çalışma toplantısında Medya Koordinasyon Komitesi'nde önemli somut sonuçlara ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde dezenformasyonla mücadelede haklı davalarımızın dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasında ve toplumlarımız arasındaki etkileşimlerin arttırılmasında medya ve iletişim konularına ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu alandaki birikimimizi somut projelerle hayata geçirmek kanaatindeyiz."

"Dezenformasyon mücadelesi verirken sanal dünyanın gerçeklerine yönelik hareket etmek elzemdir"

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, bundan 15 yıl önce hayatlarında olmayan, özellikle son 10 yılda tüm dünyada yerleşmiş iletişim ve medya alışkanlıklarını kökünden değiştiren bir sosyal medya olgusuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sosyal medyanın 2 önemli veçhesi olduğunu düşündüğünü ifade eden Kocaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Birincisi, belirli konularda kamuoyuna, taraflara ve ilgili kişilere doğru bilgileri aktarmak; ikincisi ise büyük çoğunluğu art niyetli ve belirli amaçlara matuf yürütülen kara propaganda faaliyetlerine karşılık vermek. Gerek bilgi aktarırken gerek dezenformasyon mücadelesi verirken oyunu kurallarına göre oynamak, sosyal medya ve sanal dünyanın gerçeklerine yönelik hareket etmek elzemdir. Konvansiyonel araçlarla modern dünyayı anlamak mümkün olmadığı gibi yavaş yavaş miadını dolduran geleneksel iletişim kanallarıyla da sosyal medya mecrasında hakkıyla yer bulma imkanı çok zordur. Dolayısıyla zamanın ruhuna uygun, profesyonel bir şekilde sosyal medya çalışmalarını yürütmek bu doğrultuda gerekli hukuki altyapıyı kurmak, gerektiği durumlarda da uluslararası alanda ve diğer ülkelerle ahdi zemini oluşturmak, bu alandaki faaliyetlerin başarıya ulaşmasında kilit rol oynayacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden programda, "Sosyal Medya Kullanımı ve Dezenformasyon ile Mücadele", "Teknolojik Dönüşüm ve Siber Güvenlik Tehditleri", "Devletlere Müdahale Aracı Olarak Sosyal Medya Manipülasyonları: Yalan Haber ve Dünya Örnekleri", "Algı ile Gerçeklik Arasında Sosyal Medya Mecraları: Türkiye'nin barış Harekatlarında Sosyal Medya Dezenformasyonları", "Sosyal Medya Kullanımında ve Dezenformasyon ile Mücadelede Medya Okuryazarlığı" konuları ele alınıyor.

Programın ikinci gününde ise İletişim Başkanlığı "Karabağ Zaferi'nde Sosyal Medya Kullanımı ve Dezenformasyonla Mücadele", Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan "Sosyal Medya Mecralarında Kriz Yönetimi ve Dezenformasyona Hazırlıklı/Dayanıklı Olmak", İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Onay Doğan "Sosyal Medya Manipülasyonlarında Yapay Zeka Etkisi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da "Türkiye'de İnternet Hukuku ve Uygulamaları" başlığıyla sunum yapacak.

Konseye üye ülkeler arasında dezenformasyonla mücadelede iş birliği hedefleniyor

Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak kurulan Türk Konseyi'nin 9-11 Nisan'da Bakü'de gerçekleştirilen Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Kıdemli Memurlar Toplantısı'nın üçüncüsünde, üye ülkeler arasında sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının faydalı olacağı görüşüyle üye ülkelere yönelik "Sosyal Medya Eğitimi" düzenlemesi planlandı.

Bu kapsamda ilki İletişim Başkanlığınca, akademisyen ve uzmanların katılımıyla İstanbul'da organize edilen ve 2 gün sürecek eğitim programında, üye devlet kurum ve kuruluş temsilcileri yer alıyor.

Sosyal Medya Eğitim Programı'yla katılımcıların sosyal medya, Türkiye'de internet hukuku ve uygulamaları, dezenformasyonla mücadele ve ilgili alanlarda kriz yönetimi konularında bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, programla üye ülkelerin aynı alanda faaliyet gösteren kurumları arasında iletişim ağlarının kurulması ve etkin iş birliği mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.