Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 2'nci kez toplandı - Son Dakika

TÜRK Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında 2'nci kez toplandı.

Sağlık Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; 'Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında, bugün ikincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı. Toplantıda Meşe, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda, 23-28 Ağustos 2020'de üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Aşı Çalıştayı' hakkında da değerlendirmeler yapıldı' denildi.

Haber: ANKARA, -