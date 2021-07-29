Üye Girişi
Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda dezenformasyonla mücadele ele alındı - Son Dakika

Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda dezenformasyonla mücadele ele alındı

29.07.2021 14:08
Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda dezenformasyonla mücadele ele alındı, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, "Gazetecilik, gerçeğin olduğu gibi ya da olduğuna en yakın aktarılmasıdır, yeniden üretilmesi kesinlikle değildir.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, "Gazetecilik, gerçeğin olduğu gibi ya da olduğuna en yakın aktarılmasıdır, yeniden üretilmesi kesinlikle değildir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkeler arasında sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla İstanbul'da bir otelde düzenlediği Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla devam ediyor.

Programda, "Algı ile Gerçeklik Arasında Sosyal Medya Mecraları: Türkiye'nin barış Harekatlarında Sosyal Medya Dezenformasyonları" başlıklı sunum yapan Doç. Dr. Yusuf Özkır, gazeteciliğin tanımını yaparak, bazı savaş ve krizlerin algılar vesilesiyle ortaya çıktığını, bu sebeple gazetecilerin gerçeği bozmadan olduğu gibi aktarması gerektiğini belirtti.

Özkır, algı ve gerçeklik konularına değinerek, verdiği 2 farklı örnekle gerçeğin önemini kaybettiğini, algının ise kitleleri etkileme noktasında belirleyici hale geldiğini anlattı.

1. Körfez Savaşı'nda, uluslararası medyanın Irak'ta yaşananlara ilişkin gerçekle alakalı olmayan algı içerikli görüntü ve haberlerine ilişkin örnekler sunan Özkır, şöyle konuştu:

"Gerçeğin öneminin yok edildiği bir atmosfer karşımıza çıkıyor. O zamanın en etkili kitle iletişim aracı televizyon üzerinden bu bütün dünyaya servis ediliyordu. Oradaki gerçek durumu ise dönemin Fransız filozofu çok etkili bir şekilde açıklamıştı, 'Aslında Irak'ta bir savaş olmadı, bir havai fişek gösterisi bize izletildi.' Burada algıyı söylüyor, eleştirel bir yaklaşım. Irak'ta gerçekte olan ise şuydu, milyonlar insan atılan bomlarla öldürüldü, milyonlarca insan yaralandı, milyonlarca insan evsiz kaldı, milyonlarca insan mülteci konumuna düştü ve Irak devleti çöktü, hala da çökmüş olmasının negatif etkilerini bölge ülkeleri yaşıyor. Şu an Türkiye'de İletişim Başkanlığının oluşturmuş olduğu iletişim ve kriz yönetimi altyapısı, TRT'nin ve Anadolu Ajansının geldiği çok dilli küresel seviye o dönemde olsaydı, bize CNN International'ın gösterdiği 'havai fişek' gösterisini değil gerçekten öldürülen insanları, yok edilen evleri ve hayatları gösterir, gerçekle bizi tanıştırmış olurdu. Bu anlamda hem Türkiye hem de Türk Konseyi üyesi diğer kardeş ülkelerin, iletişim alanında atacağı adımların ve ortaya koyacağı alternatif güçlü mecraların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek gerekiyor."

Gazetecinin toplumsal sorumluluğunun önemine dikkati çeken Özkır, "Gazetecilik, gerçeğin olduğu gibi ya da olduğuna en yakın aktarılmasıdır, yeniden üretilmesi kesinlikle değildir. Gazetecilerin haberlerini sosyal sorumluluk, toplumsal sorumluluk gibi ana konuları ve mesleklerinin evrensel, uluslararası etik ilkelerini gözeterek yapmaları gerekir. Bu anlamda gazetecilerin sorumlu olduğu esas merci toplumdur, toplum yararı ve çıkarıdır, kendi ülkesinin milli manevi değerleridir, bunları geleceğe taşımaktır. Dolayısıyla gazetecinin, toplumsal sorumluluğunu atlamaması ve unutmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Özkır, gazetecinin dikkat etmesi gereken tuzaklara işaret ederek, bu tuzakların manipülasyon, sansasyon ve ayrımcılık olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla mücadele için "soft power" ve "hard power"ın önemi

İnternet, sosyal medya ve dezenformasyondaki artışın gerekçelerini örnekler vererek sıralayan Özkır, dezenformasyonun önlenmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği barış harekatlarında sosyal medyada karşı karşıya kaldığı dezenformasyonlara işaret eden Özkır, şunları kaydetti:

"Soft power, hard power meselesi var, bu ikisinin birleştirilmesi çok kritik. Türkiye bunu Afrin operasyonunda başarabildi. Sahadaki askeri gücünüz bir taraftan etkili olacak ama bir taraftan da oradaki kapasitenizi dünyaya doğru anlatacak doğru medyaların, mecraların da olması gerekir. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı esnasında şöyle bir yalanla karşı karşıya kaldı. PKK'lılar ve onun yandaşı olan AFP gibi çeşitli küresel mecralar Türkiye'nin Afrin'de bir hastaneyi bombaladığını ve pek çok sivili öldürdüğüne dair bir yalan haber paylaştılar, bir de görüntü koydular. Bu çok hızlı bir şekilde 'Türkiye katliam yapıyor, insanları öldürüyor, hastaneleri bile vuruyor.' şeklinde sosyal medyada küresel ölçekli Türkiye karşıtı algı operasyonu yapıldı. Türkiye, İHA'larla Afrin'deki hastane üzerinden canlı görüntü aldı. Bu görüntüler TRT ve AA tarafından birçok dilde küresel ölçekte paylaşıldı. Sosyal medyadan da paylaşıldı ve büyük bir yalan, Türkiye'nin kendi devlet kapasitesini hem soft power hem de hard power düzeyinde geliştirdiğinden dolayı çok hızlı bir şekilde çürütüldü. Yalan terörüyle dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla mücadele için soft power ve hard power'da güçlenmeye devam."

"Yalan terörü etkili ve güçlü, sosyal medyada çok fazla maruz kalınan yalan var" diye gerçeği savunmaktan, daha yukarıya taşımaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Özkır, insan, gazeteci ve yazılım kaynağına yatırım yapılması gerektiğini, Türkiye'nin ve konseye üye diğer ülkelerin bu anlamda iyiye gittiğini, uzun vadede daha da iyi olacağını dile getirdi.

Sosyal Medya, Türkiye, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda dezenformasyonla mücadele ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı 14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 13:50 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı 13:46 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil 13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama 13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
13:50 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
13:33 Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı         
14:22
Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü         
14:05
Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor         
13:47
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak         
13:31
Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı         
13:28
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 14:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nda dezenformasyonla mücadele ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement