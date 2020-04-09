Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla "Kovid-19" gündemli toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla 'Kovid-19' gündemli toplantı yaptı - Son Dakika

Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla "Kovid-19" gündemli toplantı yaptı

6 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), üye ve gözlemci ülkelerin ticaret ve sanayi odalarından temsilcilerin katılımıyla, video konferans sistemiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemli toplantı yaptı.

Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), üye ve gözlemci ülkelerin ticaret ve sanayi odalarından temsilcilerin katılımıyla, video konferans sistemiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemli toplantı yaptı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantı sırasında üye ve gözlemci ülkelerin iş toplulukları başkanları, Kovid-19 salgınının istenmeyen etkilerini önlemek için hükümetler tarafından alınan tedbirlere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında odalar ve özel sektörün oynayabileceği rolün değerlendirildiği toplantıda, işletmeleri küresel salgın ve sonrasındaki döneme hazırlamaya yönelik öneriler ele alındı.

Katılımcılar, mevcut sorunlara karşı bölgesel iş birliğine katkıda bulunmada Türk Konseyinin rolünden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kriz sonrası dönem için ortak çaba göstermenin gerekliliğini vurguladı.

Salgına karşı "ortak çaba" vurgusu

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ülkelerinin, salgınla mücadelenin ilk aşamalarından bu yana adımlarını koordine etmek, karşılıklı tıbbi ve teknik yardım sağlamak için ikili düzeyde yakın temasta bulunduklarını bildirdi.

Üye ülkelerde pandeminin ekonomik maliyetini en aza indirmek için ortak önlemler alınmasının önemine işaret eden Amreyev, dünya çapında büyük bir ekonomik yavaşlamanın beklendiğine ve Türk Konseyi ülkelerinin, kriz sonrası dönem için ortak çaba göstermeleri ve ortak önlemler almaları gerektiğine dikkati çekti.

Amreyev, üye ülkelerin bu tür küresel krizlere toplu olarak yanıt vermesini sağlayacak mekanizmaları kuracak bir dizi öneri hazırlanması teklifinde bulunarak, Türk Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'nin video konferans yoluyla gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

"Pandemi sonrasında tarım ve hayvancılığa öncelik verilmeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TCCI) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de alınan önlemler ve birliğin ülkedeki iş topluluklarını desteklemedeki rolüne ilişkin bilgiler verdi.

Kamu-özel sektör ortaklık mekanizmaları kurarak TOBB'un özel sektörün ihtiyaçlarını ve zorluklarını analiz ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, hükümetin maliye politikası, finansman ve istihdam konularında hayata geçirdiği tedbir paketini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, mevcut durumun, gerekli izinlerin zamanında verilmesini ve geçiş ücretlerinin düşürülerek Türk Konseyi üyeleri arasında gümrük işlemlerini ve bağlantılarını kolaylaştırmak için acil önlemlerin alınmasını gerektirdiğini ifade ederek, bu ticaret hattının kesintisiz çalışmaya devam etmesinin önemini vurguladı.

Pandemi sonrası dönemde, tarım ve hayvancılığın Türk Konseyinin daha fazla öncelik vermesi gereken kritik sektörler olarak ön plana çıkacağını belirten Hisarcıklıoğlu, TCCI'nın 2020 yılı için planladığı faaliyetlerle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya, Amreyev ve Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Teşkilatı Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Aylay Mirzahmedov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Rima Apasova, Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham Ikramov, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andras Rev ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman katıldı.

Toplantı sırasında üye ve gözlemci ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin önerdiği politika tedbirleri, gelecek günlerde video konferans sistemiyle düzenlenmesi öngörülen Türk Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlere sunulacak.

Baghdad Amreyev, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 19:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla "Kovid-19" gündemli toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]