Türk Konseyi, Turizm Eğitim Programı düzenledi - Son Dakika

Türk Konseyi, Turizm Eğitim Programı düzenledi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)?, üye ve gözlemci ülkelerin Kültür ve Turizm Bakanlıklarının katılımıyla koronavirüs pandemisine karşı turizm sektöründe alınan önlemleri kapsayan online bir eğitim programı düzenledi.

Türk Konseyi, Turizm Eğitim Programı düzenledi, System.String[]
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)?, üye ve gözlemci ülkelerin Kültür ve Turizm Bakanlıklarının katılımıyla koronavirüs pandemisine karşı turizm sektöründe alınan önlemleri kapsayan online bir eğitim programı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı eğitime üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülke Macaristan'dan turizm sektöründeki hükümet yetkilileri, turizm profesyonelleri ve tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, Türk Konseyi Sekreteryası tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında kısa bilgi verdi ve bu süreçte Üye ve Gözlemci Devletler arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE TURİZM ATAĞI

Koronavirüs pandemisine karşı güvenli turizm konusunun da eğitim kapsamına alındığı video-konferans toplantısında Türk Konseyi ülkelerinde turizm sektörünün koronavirüsten en az zararla çıkması için katılımcılar görüş alışverişinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, katılımcılara koronavirüsün etkisini sürdürdüğü bu dönemde turizm ve sağlık alanlarında Türkiye'deki mevcut durumu detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ise toplantıda 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ve koronavirüs kapsamında turistlere yönelik koruyucu sağlık sigortası konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Bedel de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı önlemleri katılımcılara anlatarak Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaştı. Konuşmacıların sunum ve konuşmalarının ardından soru cevap bölümü yapıldı. Konuşmacılar, pandemi sürecinde Türkiye'nin turizm sektöründeki deneyimi ile ilgili olarak katılımcıların sorularını yanıtladı.


- İstanbul

Koronavirüs, Türkiye, Turizm, Türk, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk Konseyi, Turizm Eğitim Programı düzenledi - Son Dakika Dünya

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