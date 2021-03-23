"Türk Konseyi Türkistan Gayri Resmi Zirvesi" 31 Mart'ta çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde ay sonunda yüz yüze yapılması planlanan Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) yapılan açıklamada, "31 Mart 2021 tarihinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi, aynı tarihte ve aynı gündemle video konferans formatında düzenlenecek. Zirveye Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı Elbaşı (Nursultan Nazarbayev), Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan Devlet Başkanları ve Macaristan Başbakanı katılacak." ifadelerine yer verildi.