Son Dakika Haberleri: "Türk Konseyi, Türkmenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır"
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"Türk Konseyi, Türkmenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır"

1 saat önce

NUR Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkmenistan'ın her zaman Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.

NUR Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkmenistan'ın her zaman Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.
Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev, başkent Aşkabat'ta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.
Görüşmede Türk Konseyi ile Türkmenistan arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Meredov, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın, komşu ülkeler, bölgesel ve uluslararası aktörlerle ilişkileri güçlendirmek için aktif bir politika izlediğini vurguladı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye ile dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin geliştirilmesinin Türkmenistan'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu dile getiren Meredov, Türk Konseyinin, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ekonomik ve finansal mekanizmaların geliştirilmesine odaklanmasının öneminin altını çizdi.
Amreyev ise Türkmenistan'ın her zaman Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır." ifadesini kullandı.
Türk Konseyinin çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu iş birliği çalışmaları hakkında bilgi veren Amreyev, Türk Konseyinin bir sonraki zirvesinin ana temasının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi" olduğunu söyledi.
Amreyev, Türkmenistan'ın olumlu tarafsızlık politikasını takdirle karşıladıklarını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Baghdad Amreyev, Türkmenistan, Güncel
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