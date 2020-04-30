Türk Konseyi ülkeleri, kesintisiz ulaştırma için çabaları artıracak - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ulaştırma bakanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ulaştırma operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdürebilmesine yönelik kararlar aldı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Elyor Ganiev, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Laszla Mosoczi katıldı.

Küresel pandemiyle mücadele gündemiyle 10 Nisan'da düzenlenen "Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi"nde alınan kararların takibini gerçekleştirmek üzere yapılan toplantıda, üye ülkeler arasında salgınla mücadelede iş birliğini güçlendirme ve ortak tedbirler alınması konusunda mutabakata varıldı.

Bakanlar, küresel salgının bölge ülkelerinin ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek amacıyla, üye ülkeleri birbirine bağlayan Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası Taşımacılık Koridoru'ndaki ulaşımın kolaylaştırılması ve hızlandırılması yolunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelede ilgili ulusal makamların aldığı tüm önlemleri gözden geçiren bakanlar, kısıtlamalar nedeniyle ulaştırma operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmek için ortak temas ve çabaları artırma kararı aldı.

Üye ülkeler arasındaki taşımacılık kotaları, geçiş belgeleri, transit geçiş ücretleri ve sürücü vizeleri konularında kolaylık sağlanması üzerinde mutabık kalan bakanlar, Hazar Denizi'nde Ro-Ro hatlarındaki ücretlerde indirim yapılması, ihtiyaç duyulan ek geçiş belgelerinin temini ve mütekabiliyet çerçevesinde geçiş ücretlerinin kaldırılması konularını da görüştü.

Toplantıda ayrıca, salgın sırasında nakliye ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek, insani yardımların, temel tüketim mallarının, ilaçların ve tıbbi ekipmanların teslimatı için yük araçlarının sınırlardan veya kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak ve bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla tarafların Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkları ile Gümrük İdarelerinin katılımıyla bir Görev Gücü oluşturulmasına karar verildi.

Taşımacılık sürelerini azaltmak ve idari engelleri aşmak amacıyla üye ülkeler arasında malların hızlı hareket edebileceği bir Yeşil Koridor oluşturulması hususunda anlaşan bakanlar, 2019 tarihli Türk Konseyi Bakü Zirvesi'nde devlet başkanları tarafından talimatı verilen, üye ülkeler arasında çok modlu taşımacılığa imkan verecek Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı kısa sürede hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.