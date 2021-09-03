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Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu - Son Dakika

Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu

03.09.2021 09:17
Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyince (Türk Konseyi) düzenlenen medya turu kapsamında, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan 30 gazeteci, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerine ziyarette bulundu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyince (Türk Konseyi) düzenlenen medya turu kapsamında, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan 30 gazeteci, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerine ziyarette bulundu.

Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Türk Konseyince düzenlenen program kapsamında Konsey üye ve gözlemci devletlerden basın mensupları Azerbaycan'da bir araya geldi.

30 Ağustos'ta Bakü'de başlayan programda buradaki kültürel ve tarihi mekanların yanı sıra müzeleri ziyaret eden Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'dan 30 gazeteci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev'le de görüştü.

Programın devamında 30 yıl Ermenistan işgali altında kalan ve bu süreçte tüm yapıları tahrip edilip, yıkılan Fuzuli ve Cebrail'i gezen basın mensupları, Cebrail'de Ermenistan işgali döneminde talan edilen Azerbaycan mezarlığını da ziyaret etti.

Basın mensupları ardından Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da yürütülen imar, inşaat, yol yapım ve restorasyon çalışmalarını görüntüledi.

Gence'ye yapılan saldırının acıları hala taze

Ermenistan ordusunun 17 Ekim 2020'de ülkenin ikrinci büyük kenti Gence'ye fırlattığı füze sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı bölgedeki enkaz yerini ziyaret eden gazeteciler, içlerinde 2'si bebek 4 çocuğun da yer aldığı sivillerin can verdiği alanlarda çekim yaptı.

Yıkılmış evler ve hayatını kaybeden çocuklardan geriye kalan oyuncak ve eşyalar, çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

Basın mensupları buradaki incelemelerinin ardından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan toprağı Ağdam'ı ziyaret etti.

İşgal döneminde harabeye çevrilen şehir hakkında bilgi alan, tahrip edilen tarihi ve kültürel yapıları inceleyen gazeteciler, burada ilerleyen dönemde yapılacak restorasyon, imar ve inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Medya turu, bugün Şirvanşahlar Sarayı'nı ziyaretin ardından Bakü'de büyük Azerbaycanlı şair Nizami Gencevi'nin 880. yıl dönümüne adanan konser programı ile sona erecek.

"Amacımız üye ülkelerden basın mensupları arasında iletişimi artırmak"

Medya turunun amacı ve önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, turun nisan ayında Bakü'de düzenlenen Bakanlar ve Kurum Başkanları Toplantısı'nda oluşturulan faaliyet planı doğrultusunda düzenlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış tarihi topraklarını, Ermenistan tarafından işgal sürecinde dağıtılmış kültürel abidelerini görme imkanını yakaladığına işaret eden Gozalov, zarar gören tarihi, kültürel varlıkların Türk-İslam medeniyetine ait eserler olduğunun altını çizdi.

Söz konusu bölgelerde 7-8 ay gibi kısa bir sürede inşa ve ihya çalışmalarının hızla başladığına dikkati çeken Gozalov, şunları belirtti:

"Medya turunun amacı üye ülkelerden basın mensupları arasında iletişimi artırmak, dostlukların kurulmasını sağlamak ve ortak faaliyetlerde bulunabilmek. Türk dünyasına yönelik zaman zaman Avrupa basınında, sosyal medyada yalan, yanlış ifadelerde bulunulabiliyor. Bunu 2. Karabağ Savaşı'nda da gördük. Söz konusu durumlar, birlikte mücadele ile atlatılabilir.

Bu çerçevede Türk medya kuruluşlarına, gazetecilerine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum; 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda bizimle beraber, omuz omuza sahada, savaş bölgelerinde, masada savaşın gerçeklerini yazarak, bütün dünyaya gösterdiler."

"Medya turu Türk dili konuşan ülkeler açısından bir şans"

Medya turuna Kazakistan'dan katılan gazeteci Serikbol Koşmaganbetov da işgal döneminde kentlere verilen zararın insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Koşmaganbetov, "Bu turun Türk dili konuşan ülkeler açısından bir şans olduğunu düşünüyorum. Haberlerde izlemek, okumakla burada gelip kendi gözlerinizle görmek çok farklı. Burada vatandaşlarla konuşmak, yaşananları onlardan dinlemek başka bir duygu. Gelecekte bu tip faaliyetlerin devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan medya turuna katılan gazeteci Cemile Elekberova ise 30 yılın ardından işgalden kurtarılan bu toprakları görmekten, gezebilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ermenistan işgalinde yapılanların herkes gibi kendilerini de şoka uğrattığını vurgulayan Elekberova, tek bir sağlam yapı bırakılmayan Ağdam'da bir süre sonra yaşamın yeniden kurulacağına, insanların yeniden burada yaşamaya başlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu - Son Dakika


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