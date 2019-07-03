'Türk Konseyi üyeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacmi artırılmalı'
46 dakika önce
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madiyev, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:37
Ulusal Ekonomi
Bakan Yardımcısı Madiyev, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.
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