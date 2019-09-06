Türk Konseyi üyesi ülkelerin istihbarat başkanları Bakü'de toplandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) İstihbarat Kurumları Konferansı'nın 22. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Ali Nağıyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masimov ve Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev katıldı.

Azerbaycan Yurtdışı İstihbarat Servisi Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'un da hazır bulunduğu toplantıda, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov da gözlemci olarak yer aldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, uluslararası terörizme karşı mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi, çeşitli tehdit ve suçlarla ilgili operasyonel bilgi alışverişinde bulunulması gibi konular müzakere edildi.

Toplantıda, Türk Konseyi İstihbarat Kurumları Konferansı Daimi Sekretaryasının Ankara'da kurulması yönünde mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in kabulü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MİT Başkanı Hakan Fidan, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Opumbayev ve Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov'u kabul etti.