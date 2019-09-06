Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi üyesi ülkelerin istihbarat başkanları Bakü'de toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Türk Konseyi üyesi ülkelerin istihbarat başkanları Bakü'de toplandı

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) İstihbarat Kurumları Konferansı'nın 22. Toplantısı yapıldı.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin istihbarat başkanları Bakü'de toplandı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) İstihbarat Kurumları Konferansı'nın 22. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Ali Nağıyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masimov ve Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev katıldı.

Azerbaycan Yurtdışı İstihbarat Servisi Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'un da hazır bulunduğu toplantıda, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov da gözlemci olarak yer aldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, uluslararası terörizme karşı mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi, çeşitli tehdit ve suçlarla ilgili operasyonel bilgi alışverişinde bulunulması gibi konular müzakere edildi.

Toplantıda, Türk Konseyi İstihbarat Kurumları Konferansı Daimi Sekretaryasının Ankara'da kurulması yönünde mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in kabulü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MİT Başkanı Hakan Fidan, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Opumbayev ve Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov'u kabul etti.

Hakan Fidan, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, THK'nın borçları yapılandırılıyor
Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:32:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi üyesi ülkelerin istihbarat başkanları Bakü'de toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]