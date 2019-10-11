Son Dakika Haberleri: Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Bakü'de buluştu
Son Dakika Güncel Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Bakü'de buluştu

Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Bakü'de buluştu

39 dakika önce

Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Bakü'de buluştu, System.String[]

Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansı temsilcileri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

ADA Üniversitesinde "Türk Dili Konuşan Ülkelerin Resmi Kalkınma Ajanslarının Uluslararası Yardım Sistemine Entegrasyonunun Teşvik Edilmesi: Etkili İnsani Yardımlaşma ve Kalkınma İş Birliği" konferansı düzenlendi.

Konferansa Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Gözelov, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fariz İsmailzade, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Azerbaycan Temsilcisi Alessandro Fracasetti, Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Seymur Fataliyev, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristanlı yetkililer katıldı.

Konferansta Türkiye'yi TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun temsil etti.

Konferansta Türk Konseyi üyesi ülkelerin kalkınma ajansları arasında etkin koordinasyonun sağlanması amacıyla yardım ve kalkınma alanında yeni iş birliği platformunun oluşturulması konusu müzakere edildi.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Konseyi üyesi ülkelerin çoğunun bir zamanlar yardım alan ülkeyken bugün yardım eden ülke haline geldiğini söyledi.

Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansının artık dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Nurdun, şunları kaydetti:

"Her ülkenin yardım planları vardır fakat bu, ülkelerin ekonomik gelişmeleriyle bağlı bir süreçtir. Şu an Azerbaycan ve Kazakistan önde gidiyor. Bu konuda hem Özbekistan hem de Kırgızistan ile tecrübe paylaşımında bulunacağız. Türkiye'nin tecrübesini paylaşacağız."

Kazakistan, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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