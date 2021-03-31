Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve... - Son Dakika

Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve...
31.03.2021 16:53
Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.
Türk Konseyi Zirvesi'nin bildirisinde, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.
Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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