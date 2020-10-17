Türk Konseyinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, " Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlamak için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, Türk Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten kurucu üye devlet Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti.

Bu vesileyle bu ülkenin halkına ve hükümetine yürekten tebriklerini iletmekten onur duyduğunu vurgulayan Amreyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi tarafından 18 Ekim 1991'de kabul edilen, 1918-1920'de mevcut olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin halefi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden Devletin Bağımsızlığına İlişkin Anayasal Kanun, kardeş Azerbaycan halkının kaderinde büyük bir tarihsel öneme sahiptir."

Amreyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bilge liderliğinde 29 yıllık bağımsızlık döneminde ülkenin bölgede istikrar ve barış unsuru haline gelerek, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda kaydettiği büyük ilerlemelere gururla tanık olduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın Türk Konseyi çerçevesinde önemli bir rol oynadığına işaret eden Amreyev, Konseyin kurucu belgesinin Nahcivan'da imzalandığını hatırlattı.

Konseyin kuruluşunun 10. yıl dönümüne denk gelen 7. zirvesine Azerbaycan'ın başarıyla ev sahipliği yaptığını kaydeden Amreyev, Konseyin olağanüstü zirvesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında yine Azerbaycan'ın girişimiyle düzenlendiğini vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ulusunun tarihinin bu önemli döneminde, kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası olarak tanınan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlamak için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz.

Kardeş Azerbaycan'ın şanlı bayrağının azat edilmiş kadim topraklarında dalgalanacağına inancımı ifade ederek, bu kutlu gün vesilesiyle bir kez daha içten tebriklerimi sunuyor, Azerbaycan halkına barış, refah ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum. Bağımsızlık Günü'nüz kutlu olsun."