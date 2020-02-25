Türk Konseyinden Hocalı Katliamı'nı anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Konseyinden Hocalı Katliamı'nı anma mesajı - Son Dakika

Türk Konseyinden Hocalı Katliamı'nı anma mesajı

7 saat önce

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi olarak Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılında Azerbaycan'ın acılarını paylaştıklarını belirterek "Dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için Adalet' uluslararası farkındalık kampanyasında Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu...

Türk Konseyinden Hocalı Katliamı'nı anma mesajı, System.String[]

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi olarak Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılında Azerbaycan'ın acılarını paylaştıklarını belirterek "Dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için Adalet' uluslararası farkındalık kampanyasında Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amreyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için mesaj yayımladı.

Hocalı'da 28 yıl önce Azerbaycanlı sivillere karşı "benzeri görülmemiş bir katliam yapıldığını" vurgulayan Amreyev, "İnsanlık tarihinin en kanlı suçlarından biri olan bu trajedi, Hocalı soykırımı olarak bilinmektedir.

Bu acımasız zulüm sonucunda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişi öldürüldü, 487 kişi ağır yaralandı veya sakat kaldı." ifadelere yer verdi.

Amreyev, 1275 masum kişinin rehin alındığını, 150 kişinin kaderinin hala bilinmediğini, sivillerin yakın mesafeden vurulduğunu veya diri diri yakıldığını, yaşlılar, çocuklar ve kadınlara benzeri görülmemiş işkenceler, tacizler yapıldığını vurgulayarak mesajında şunları kaydetti:

"Hocalı'da bundan tam 28 yıl önce yaşanan vahşetin anıldığı bugün, Türk Konseyi olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını en derin şekilde hissediyor ve paylaşıyoruz. Ayrıca dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için Adaleti' uluslararası farkındalık kampanyasında Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu duygularla, Hocalı'da hayatını kaybeden şehitleri saygıyla anıyor, Azerbaycan hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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