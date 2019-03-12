Son Dakika Haberleri: Türk Konseyinin Otoritesinin Güçlendirilmesi Önemli"

Türk Konseyinin Otoritesinin Güçlendirilmesi Önemli"

1 saat önce

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi), otoritesi ve potansiyelinin daha da güçlendirilmesinin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu belirtti.

Türk Konseyinin Otoritesinin Güçlendirilmesi Önemli
Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi), otoritesi ve potansiyelinin daha da güçlendirilmesinin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atamkulov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Açıklamada görüşleri yer alan Atamkulov, Türk Konseyinin rolünün büyüdüğünü kaydederek, "Tüm üye ülkeler için örgütün otoritesi ve potansiyelinin daha da güçlendirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Baghdad Amreyev de örgütte reformların yapılması konusunda örgüte üye ülkelerle istişare ettiklerini aktardı.

Amreyev ayrıca, Azerbaycan'da yapılacak Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi ile Özbekistan'da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Forumu'na hazırlıklar konusunda bilgi verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen yıl eylül ayında Kırgızistan'da düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde Türk iş birliği örgütlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için reformlar yapılmasını önermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Baghdad Amreyev, Kazakistan, kayrat abdrahmanov, Güncel
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