Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: "Artık göç etmeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: 'Artık göç etmeyeceğiz' - Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: "Artık göç etmeyeceğiz"

6 saat önce

Suriyeli bir vatandaş Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk Konvoyunu görünce "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevinçle karşıladı.

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş:

Suriyeli bir vatandaş Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk Konvoyunu görünce "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevinçle karşıladı.


Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Suriyeli bir vatandaş, köye gelen Türk konvoyunu sevinçle karşıladı. Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaş, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek Türk konvoyunu sevinçle karşıladı.


Öte yandan Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti. - HALEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz
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