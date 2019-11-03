Türk kooperatif ürünleri küresel ticaret ağına tanıtılacak

Ticaret Bakanlığınca organize edilecek Türkiye Kooperatifler Fuarı, bu sene "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını açacak.

Türkiye'deki kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etme misyonuyla Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, market yetkilileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler buluşacak.

"Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" temasıyla 5-8 Aralık'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması bekleniyor.

Fuarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alım heyetlerine kooperatif ürünleri tanıtılarak yeni ihracat rotaları belirlenecek, yerel pazardan küresel pazara açılım fırsatı sağlanacak.

Türkiye ve dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının temsilcileriyle fuarda buluşacak kooperatiflerin, modern çağın ticaret ağına dahil olması ve ürünlerinin "bir tıkla" geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Ulusal ağa sahip marketlerin temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma imkanı bulacak. Bu sayede kooperatiflerin üretimlerine standart getirilerek üretim kalitelerinin artırılması, böylece muadil markalarla rekabet edebilmeleri planlanıyor.

Türk kooperatiflerinin dünyada lider kooperatifler arasında yerini alması amaçlanıyor

Söz konusu fuarda ayrıca, ihracat süreçleri ve destekleriyle ilgili ihracat eğitimleri, ilham verici öykülerin yer alacağı başarılı kooperatif hikayeleri ve yurt dışından gelen kooperatiflerin tecrübelerini aktaracağı paneller düzenlenecek.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışından katılacak sektör temsilcilerinin yer alacağı fuarda gerçekleştirilecek ikili görüşmeler, eğitim ve paneller sayesinde kooperatiflerin sürdürülebilir, uzun vadeli ve geri bildirimi güçlü iş bağlantıları kurması hedefleniyor.

Fuar sayesinde edinilen vizyonun kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış yaratması ve Türk kooperatiflerinin dünyada lider kooperatifler arasında yerini alması planlanıyor.

Kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefleniyor

Fuarla, firmaları ve vatandaşları kooperatif ürün ve hizmetleriyle buluşturmak, kooperatif bilincini çocuklara ve gençlere aşılamak, imece kültürünün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekler" ile bastonculuk, tarakçılık gibi geleneksel zanaatları devam ettirilmesi amacıyla üretilen kooperatif ürünleri, özel stant alanında sergilenerek, geçmişin el emeği göz nuru mesleklerinin gelecek nesillere aktarımına katkı sağlanacak.

Türkiye genelinde orta öğretimde resim yarışması düzenlenecek

Çocuklarda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amacıyla tiyatro kooperatifi tarafından özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Kooperatifler tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilecek atölyelerle, birlikte yapılan işlerde edinilen başarının öneminin çocuklara aşılanması amaçlanıyor.

Türkiye'de 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifler hakkında bilinci ve farkındalığı artırmak, kooperatifçiliği ve kooperatifleri doğru şekilde hayal ederek tuvale yansıtmak amacıyla Türkiye genelinde orta öğretimde resim yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere fuar açılışında para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler de fuar boyunca sergilenecek.