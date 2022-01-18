Milas'ta Türkiye-Kore Dostluk Ormanı oluşturulacak - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturulan Türkiye- Kore Dostluk Ormanı'nda 30 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Türkiye'nin birçok şehrinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği tarafından başlatılan "Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin" kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar toprakla buluşuyor.
Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'ncisi ise Milas'ta oluşturuluyor.
Akyol Mahallesi'nde oluşturulan ormanda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kampanya kapsamında Milas'taki Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 30 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli katıldı.
Kaynak: AA
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