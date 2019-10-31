Son Dakika Haberleri: Türk Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkıyor
Son Dakika Spor Türk Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkıyor

Türk Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkıyor

7 saat önce

Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için sahaya çıkacak.

Türk Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkıyor, System.String[]

Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için sahaya çıkacak.

Ukrayna'nın Lviv kentinde yarın başlayacak eleme müsabakaları 3 Kasım Pazar günü tamamlanacak.

Organizasyonun ilk iki gününde alacağı sonuçlar doğrultusunda 3 Kasım'da sıralama maçları oynayacak Türk Korfbol Takımı, başarılı olması halinde Uluslararası Korfbol Federasyonunun (IKF) 2020 yılı içerisinde Belçika ve Polonya'da gerçekleştireceği Avrupa Korfbol Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde edecek.

Türk Korfbol Takımı'nın eleme maçları programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30: Ukrayna-Türkiye

2 Kasım Cumartesi:

11.30: Türkiye-Belarus

15.30: Türkiye-Yunanistan

Kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı olan korfbolda, Türk takımında kadın ve erkek toplam 15 sporcu yer alacak.

Öte yandan Corendon Airlines, Türkiye Gelişmekte Olan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Korfbol Takımı'na forma göğüs sponsoru oldu.

Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın dörder erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların bir korfa (sepet) şut atarak sayı kazanmaya çalıştıkları bir spor branşıdır. Bu oyunun ana karakteristik özellikleri, bütün sahada kullanılan çok yönlü beceriler, iş birliğine dayalı oyun, kontrollü fiziksel temas ve cinsiyet eşitliğidir.

Ukrayna, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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