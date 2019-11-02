Son Dakika Haberleri: Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da yarı finale çıktı
Son Dakika Güncel Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da yarı finale çıktı

Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da yarı finale çıktı

7 saat önce

Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarında Türk Korfbol Takımı yarı finale çıktı.

Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da yarı finale çıktı, System.String[]

Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarında Türk Korfbol Takımı yarı finale çıktı.

İlk gruptaki üç maçında sırasıyla Ukrayna, Belarus ve İsveç'i yenen Türk Korfbol Takımı, 3 Kasım Pazar günü Yunanistan'a karşı oynanacak yarı final maçını kazanması halinde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Corendon Airlines'ın sponsoru olduğu Korfbol Takımı, Ukrayna'daki ilk maçını ev sahibine karşı oynadı. Rakibini bu maçta 17-3 mağlup eden Türk Korfbol Takımı, ikinci maçında ise Belarus'u 31-5 yendi. Türkiye'yi Ukrayna'da temsil eden Korfbol Takımı, gruptaki son maçında ise İsveç ile karşılaştı. Bu maçı da 25-8 kazanan takım, yarı final maçı oynamaya hak kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA BİR MAÇ KALDI

Türk Korfbol Takımı 3 Kasım Pazar günü Yunanistan ile karşı karşıya geleceği yarı final maçını kazanması halinde ise Uluslararası Korfbol Federasyonu'nun (IKF) gerçekleştireceği 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde edecek.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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