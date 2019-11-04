Türk Korfbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda!

Ön Eleme Müsabakalarını namağlup tamamlayan ve sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre'yi yenen Türk Korfbol Takımımız, çok önemli bir başarıya imza attı.



Corendon Airlines'ın forma göğüs sponsoru olduğu takımımız, yarı finalde Yunanistan'ı 18-6 mağlup ettikten sonra final maçında da İsviçre'yi 18-8'lik sonuçla geçti. Sahaya çıktığı tüm maçları farklı galibiyetlerle kazanan Türk Korfbol Takımı, Belarus'u 31-5 yenerek Türk korfbol tarihinin en çok sayılı maçına da imza atmıştı.



Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'da oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti:



Türkiye – Ukrayna: 17-3



* Türkiye – Belarus: 31-5



* Türkiye – İsveç: 25-8



* Türkiye – Yunanistan: 18-6 (Yarı Final)



* Türkiye – İsviçre : 18-8 (Final)



Avrupa Şampiyonası, 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilecek



Türk Korfbol Takımımızın katılacağı Avrupa Şampiyonası ise Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından 2020 yılının Ekim ayında Polonya'da gerçekleştirilecek.