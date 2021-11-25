Türk korosundan Tarihi Dom Katedrali Meydanı'nda konser - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde Türk Korosu tarafından Tarihi Dom Katedrali Meydanı'nda konser verildi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Tarihi Dom Katedrali Meydanı'nda Türk Korosu tarafından konser verildi. Aynur Cronauer yönetimindeki 3K Müzik Atölyesi tarafından Noel şarkıları Türkçe olarak seslendirildi. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve değişik dillerde söylenen şarkılara müzik severler yoğun ilgi gösterirken, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da izleyiciler arasında yer aldı.

Cronauer bu tarz bir projenin ilk defa bir Noel pazarında gerçekleştiğine işaret ederek, "Madem burada yaşıyoruz kendi özelliklerimizle bir şeyler sunmamız gerek. Türkçenin yanı sıra pek çok dilde şarkılar seslendireceğiz" dedi.

Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan koro, izleyiciler tarafından tam not aldı.

(Sinan Karamurat/ İHA)