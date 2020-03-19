Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı - Son Dakika

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Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı
7 saat önce
TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi'nde tören icra etti.
TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi'nde tören icra etti.
Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi önünde tören gerçekleştirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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