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Türk kripto para borsası Bitay, faaliyet ağını ABD ve AB ile genişletiyor - Son Dakika

Türk kripto para borsası Bitay, faaliyet ağını ABD ve AB ile genişletiyor

15.06.2021 14:32
Türk kripto para borsası Bitay, faaliyet ağını ABD ve AB ile genişletiyor, System.String[]

Kripto para alanında çözümler üreten Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay'ın Avrupa Birliği'nde (AB) kripto para alım-satım ve saklama lisansı ile ABD'de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) onay aldığını bildirdi.

Kripto para alanında çözümler üreten Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay'ın Avrupa Birliği'nde (AB) kripto para alım-satım ve saklama lisansı ile ABD'de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) onay aldığını bildirdi.

Bitay'ın yurt dışında büyüme hedeflerini ve yatırım faaliyetlerini online olarak düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Yılmaz, pek yakında globalde halka açık satışa sunulacak olan BTY Token ve işlevlerini de ilk kez anlattı.

Yılmaz, Bitay'ın Avrupa Birliği'nde (AB) kripto para alım-satım ve saklama lisansı ile ABD'de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) onay aldığını bildirdi.

Bunların yanı sıra global çapta başlattığı BTY Token satışı ile Türkiye'den globale açılan ilk kripto para borsası olduğunu belirten Yılmaz, 1 Haziran'dan itibaren kurumsal yatırımcılara satışa sunulan BTY Token'ın halka açık satışına temmuz sonunda başlanacağını ifade etti.

Yurt dışında büyümenin Bitay'ın en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Niyazi Yılmaz, "Bitay olarak, Türkiye'de yabancı şirketlerle rekabet edebilmek için hizmet tarafında hep bir adım önde gitmemiz gerekti. Şimdi de bu tecrübemizle yurtdışına açılmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Estonya'daki lisanslı şirketimizi Ocak 2021'de kurduk. Bir ay arayla ABD'de FinCEN'den iznimizi aldık. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu, yani ülkemizi çevreleyen bölgede ve Hindistan'da yeni işbirliklerine imza atmak üzere görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz öncelikle bölgede büyümek, ardından globalde ilk 20 arasına girmek." dedi.

-"Bitay olarak yeterince hazırlık yapmadan hızlı aksiyon alma gibi bir yaklaşım benimsemiyoruz"

Yılmaz, Bitay olarak yeterince hazırlık yapmadan hızlı aksiyon alma gibi bir yaklaşım benimsemediklerini aktardı.

"Yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızı anlatmayı seviyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, yüzde yüz yerli ve kendi bünyelerinde olan yazılım ekibiyle kendi teknolojilerini, platformlarını bu alandaki uzmanlıkları ve bilgi birikimleri ile üreterek kullandıklarını dile getirdi.

Teknoparkta 4691 sayılı kanun kapsamında yazılım faaliyeti yürütmelerinin uygun görüldüğünü ve bu kapsamda da KDV muafiyetine hak kazanan iki büyük projelerinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu projelerden birisi olan 'Blockchain' isimli projemiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay alındıktan sonra Bitay Teknoloji AŞ unvanıyla ticari faaliyetine başlamıştır. Diğer büyük projemiz ise Türkiye'deki ilk kripto paralarla ödeme sistemi olan 'BitayPay' isimli projemizdir. Aynı kanun uyarınca vergi teşviki almış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Teknolojimizde 3. parti yazılım kullanılmadı. Yurt dışında da yine kendi imkanlarımızla büyümeyi hedefliyoruz. Hacimsel olarak Türkiye'nin en büyük ilk beş kripto para borsası arasında yer alıyoruz. Toplamda kayıtlı 670 binden fazla, günlük ortalama 50 bin aktif işlem yapan kullanıcımız bulunuyor. Bugünlere organik bir büyüme ile müşteri odaklı bir yaklaşımla geldik."

BTY Token'ın halka açık satışını yakın zamanda başlatacaklarını ve şu an kurumsal yatırımcılara satış döneminde olduklarını kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"BTY Token, Bitay'da borsanın içinde ve anlaşmalı olduğumuz şirketlerde müşterilerimize fayda sağlayacak. Token tutanlara indirim ve öncelik vererek avantaj sağlamamızın yanında, gelir kazanma imkanı da sunacağız. Çıkaracağımız ürünler için yurtdışında uzun süren araştırma ve detaylı analizler yapıyoruz. Fayda sağlayacağına inandığımız ürün ve uygulamaları borsamızda işleme alıyoruz. Bitay olarak firmaların token çıkarmasına ve satışına da aracılık edeceğiz. Şimdiden görüşmelerini gerçekleştirmeye başladığımız çok özel projelere yer vererek fon toplamalarını sağlayacağız."

"BitayPay ile kripto parayla alışveriş yapabilme imkanı sunuyoruz"

Yılmaz, masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde kripto para ile ödeme sistemini geliştiren ilk borsa olduklarını belirtti.

Ödemeler alanında Türkiye'de bir ilk olan BitayPay ürünü ile kripto parayla alışveriş yapabilme imkanı sunabildiklerini ifade eden Yılmaz, BitayPay'de yarattıkları en önemli farkın, ödeme esnasında kriptodan fiat paralara anında dönüştürme olduğunu ifade etti.

Bu sayede satıcı firmaların dilerlerse muhasebeleştirirken kripto para işlemleri göstermek zorunda kalmadıklarını aktaran Yılmaz, "Bu alanda ülkemizde de yakın zamanda düzenlemenin geleceğini öngörüyoruz. O zamana kadar da global pazarda BitayPay ürünümüzü yaygınlaştıracağız. Ödemeler ekseninde ayrıca, kripto parayla ödeme yapılabilen kartlar çıkarmaya başlayan Visa'yla bir anlaşma yaptık." diye konuştu.

Yılmaz, Bitay Global cüzdanlarına bağlı bu kartları müşterilerinin Visa'nın dünyada geçerli olduğu her yerde kullanabileceğini dile getirdi.

Türkiye'de bu kapsamda bir anlaşma yapmış ilk borsa olma özelliğini taşıdıklarını söyleyen Yılmaz, "Görüleceği üzere, kripto para piyasasını reel ekonomiyle nasıl entegre edebileceğimize yönelik iş modelleri geliştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük holdingleri ve bu holdinglerin en iyi projeleriyle BitayPay kapsamında imza aşamasına geldik. Bu alanda düzenleme gelmesiyle birlikte ilerleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bitay'ın Müşteri Tanıma sürecinden geçen 670 binin üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunduğu anımsatan Yılmaz, bu süreci yaptıkları bir entegrasyon ile e-devlet üzerinden yürüttüklerini belirtti.

Yılmaz, "Faaliyetlerimizin temelinde kripto para borsalarına yönelik ihtiyacı, bu piyasanın çıkış nedenlerini ve işin felsefesini doğru anlatmak; adil ve şeffaf bir organizasyon olmak yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitay'ın alım-satım platformunun nasıl çalıştığının da görülebileceği şeffaf bir platform olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitay Game ile herkesin aynı anda belli bir portföy ile başlayıp alım-satım yapabildiği ve ardından da ödül kazanabildiği bir 'sanal portföy' sistemimiz var. Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine sahip borsayız. Müşteri temsilcilerimiz 7/24 çağrı karşılayarak müşterilerimizin talep ve isteklerini yanıtlıyorlar."

Avrupa Birliği, Kripto paralar, Türkiye, token, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk kripto para borsası Bitay, faaliyet ağını ABD ve AB ile genişletiyor - Son Dakika


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