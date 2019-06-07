Türk kuaföre Londra'da ödül
59 dakika önce
DÜNYANIN en köklü kuaförlük yarışmalarından L'Oreal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65'incisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:08
DÜNYANIN en köklü kuaförlük yarışmalarından L'Oreal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65'incisi düzenlendi. Londra
'daki Battersea Park'ta düzenlenen ödül törenine dünyanın önde gelen stilist kuaförleri katıldı. Türkiye
'den sadece Errol Douglas Artistik Direktörü Adem Oygur'un katıldığı yarışmada birbirinden başarılı saç modelleri jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirildi. Afro Total Look alanında 200 Artistik Direktör arasından Oygur'un saç tasarımı ödüle layık görüldü. Oygur, "Çok mutluyum. Bu ödülü almak için çok emek harcadık" dedi.
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