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Türk kuaföre Londra'da ödül

59 dakika önce

DÜNYANIN en köklü kuaförlük yarışmalarından L'Oreal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65'incisi düzenlendi.

Türk kuaföre Londra'da ödül, System.String[]
DÜNYANIN en köklü kuaförlük yarışmalarından L'Oreal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65'incisi düzenlendi. Londra'daki Battersea Park'ta düzenlenen ödül törenine dünyanın önde gelen stilist kuaförleri katıldı.

Türkiye'den sadece Errol Douglas Artistik Direktörü Adem Oygur'un katıldığı yarışmada birbirinden başarılı saç modelleri jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirildi. Afro Total Look alanında 200 Artistik Direktör arasından Oygur'un saç tasarımı ödüle layık görüldü. Oygur, "Çok mutluyum. Bu ödülü almak için çok emek harcadık" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:08 
Türkiye, Londra, Güncel
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