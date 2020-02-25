Türk kuaförler Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk kuaförler Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika

Türk kuaförler Dünya Şampiyonu oldu

6 saat önce

Dünya çapında 18 ülkenin kuaförlerinin Rusya'da kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, Türkiye Milli Takımı Dünya Şampiyonu olurken, genç kuaför Hasan Yılmaz ise bireysel yarışmalarda Avrupa ikincisi oldu.

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Dünya çapında 18 ülkenin kuaförlerinin Rusya'da kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, Türkiye Milli Takımı Dünya Şampiyonu olurken, genç kuaför Hasan Yılmaz ise bireysel yarışmalarda Avrupa ikincisi oldu.


C.M.C C.A.T. Dünya Kuaförler Federasyonu tarafından Rusya'da düzenlenen yarışmalarda toplam 18 ülkenin kuaförleri kıyasıya bir mücadele sergiledi. Hair Fest Russia'da Türkiye Milli Takımı adına yarışan kuaförler ise başarılı bir performansla zorlu rakiplerinin arasından sıyrılarak Dünya Şampiyonu oldu. Bireysel yarışmalarda da başarılı bir performans gösteren Türkiye ekibinde, Saloon HY adlı işletmesiyle adından söz ettiren Eskişehirli Hasan Yılmaz, makaslı erkek saç kesimi kategorisinde ikinci oldu.


Başarılı kuaförler, C.M.C. C.A.T. Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan ve yardımcılarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Konuyla ilgili konuşan başarılı kuaför Hasan Yılmaz, "İtalya ve Yunanistan'da düzenlenen yarışmaların ardından Rusya'dan da başarılı bir şekilde alnımızın akıyla döndük. Türkiye Milli Takımı olarak çok hazırlandık. Tüm ekip arkadaşlarıma, emeği geçenlere ve bize destek olanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk kuaförleri olarak adımızı duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hasan Yılmaz, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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