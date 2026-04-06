Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?

Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?
06.04.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Global kripto borsası KCEX, bir Türk kullanıcının yaklaşık 19.000 dolar değerindeki kripto varlığına "risk kontrol incelemesi" gerekçesiyle el koydu. KCEX müşteri hizmetleri, 25 gündür varlıkları dondurulan Türk kullanıcıya önce mayıs, ardından Haziran 2026'ya kadar sürecin uzayacağını bildirdi. Türkiye'de SPK lisansı bulunmayan KCEX'e karşı hukuki yol ise fiilen kapalı. İşte detaylar…

Türk kripto topluluğunun gündeminde bir Türk kripto kullanıcısının yaklaşık 19.000 dolarlık, yani yaklaşık 870.000 Türk lirası değerindeki kripto varlığına KCEX tarafından el konulması var. 25 gündür varlıklarına erişemediğini belirten kullanıcı, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak kamuoyundan destek istedi.

RİSK KONTROL BAHANESİNİN ARKASINA SIĞINIYORLAR

Mağdur kullanıcı KCEX destek ekibiyle yazışmalarını da paylaştı. 18 Mart tarihli ilk e-postada KCEX destek birimi hesapta anormal aktivite tespit edildiğini, bu nedenle çekim izninin geçici olarak dondurulduğunu ve risk kontrol değerlendirme sürecinin 13 Mayıs 2026'ya kadar sürebileceğini bildirdi. 19 Mart tarihli ikinci e-postada ise süre yeniden güncellendi. Bu kez risk kontrol değerlendirme sürecinin 13 Haziran 2026'ya kadar uzadığı bildirildi. İncelemenin belirtilen tarihten önce tamamlanmasının mümkün olmadığı, süreç tamamlandığında kullanıcıya bilgi verileceği aktarıldı. Uzmanlar, risk kontrol incelemesinin 2-3 ay gibi uzun süreler devam edemeyeceğini, borsaların çekimleri engellemek için risk kontrolü bahanesinin arkasına sığındığını belirtiyor.

RİSK KONTROL, SİSTEMATİK DOLANDIRICILIĞA DÖNÜŞTÜ

FastBull’da yayınlanan habere göre kripto borsası KCEX, vadeli işlemlerden kar eden bir kullanıcının daha hesabını "risk kontrol incelemesi" bahanesiyle dondurarak süreyi defalarca uzattı. 

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda KCEX, inceleme süresini önce 23 Ağustos'tan 31 Ağustos'a, ardından 14 Eylül'e kadar uzattı. En son aşamada ise hesaptaki bakiyeyi anormal aktivite gerekçesiyle sildi ve hesabı kalıcı olarak kapattı. FastBull’un haberinde KCEX'e yöneltilen ilk şikayetin bu olmadığı, geçmiş dönemde de benzer yöntemlerle müşteri fonlarına el konulduğu belirtildi. Herhangi bir kripto lisansına sahip olmayan KCEX, sistematik dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?

KCEX TÜRKİYE'DE LİSANSSIZ FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Seyşeller merkezli olan KCEX, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) herhangi bir lisansına sahip değil. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun, Türk kullanıcılara hizmet sunan tüm kripto platformlarının SPK lisansı almasını zorunlu kılarken KCEX bu yükümlülüğü yerine getirmeden Türkçe arayüzüyle faaliyetlerini sürdürüyor. Buna ek olarak KCEX, KYC (müşterini tanı) zorunluluğu uygulamıyor. Kullanıcılar yalnızca e-posta adresiyle hesap açabiliyor. Bu yapı, kimlik doğrulama ve işlem kaydı tutmayı zorunlu kılan uluslararası kara para aklamayla mücadele standartlarıyla da çelişiyor. Ayrıca KCEX, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisanssız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Aralık 2024'te Türkiye'de erişim engeli getirilen borsalardan biri olarak dikkat çekiyor.

LİSANSSIZ BORSALARDA İŞLEM YAPMAK HUKUKİ AÇIDAN RİSKLİ 

Yaşanan mağduriyet, lisanssız kripto platformlarının Türk kullanıcılar için yarattığı hukuki boşluğu bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, SPK lisanslı bir borsada benzer bir sorun yaşansaydı kullanıcının doğrudan SPK'ya şikayette bulunabileceğini, yasal güvence mekanizmalarından yararlanabileceğini, KCEX gibi lisanssız ve yurt dışı merkezli bir platformda ise bu yolların tamamı fiilen kapalı olduğunun altı çiziliyor. 

Uzmanlar, yabancı ülkelerde tescil edilmiş lisanssız bir platforma karşı Türkiye'den hukuki süreç başlatmanın son derece güç olduğunu, fon blokesi ya da hesap dondurma gibi uygulamalara karşı etkin bir yaptırım mekanizmasının işletilemediğini ifade ediyor. Uzmanlar, güvenli kripto alım satımı için ilk kuralın SPK lisanslı platformları tercih etmek olduğunu hatırlatırken bu tür mağduriyetlerin artık yalnızca bireysel değil sistemik bir sorun haline geldiği belirtiliyor.

Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:30:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.