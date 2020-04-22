Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türk dünyası çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Efendiyeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, her ulusun en değerli varlığının barışın, sevginin, umudun temsilcileri, yarınların mirasçısı olan çocuklar olduğunu belirterek tüm Türk dünyası çocuklarını birlikte dünyaya sulh, dostluk ve kardeşlik mesajları yaymaya davet etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yılki bayramın evlerde kutlanmasını, etkinliklerin farklı şekilde düzenlenmesini gerektirdiğini hatırlatan Efendiyeva, "Ama kapalı ortamda bulunsak bile sosyal medya platformları üzerinden birlik ve beraberlik sergileyebiliriz. Bizler yaşadığımız bayram sevincini dünyaya yansıtırsak ne kadar güzel olur, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Efendiyeva, dünyanın farklı noktalarında savaş ve açlıkla yüzleşen, eğitimden uzak kalan, terör ve suç örgütleri tarafından kullanılan yüzbinlerce çocuğun da unutulmaması gerektiğini ifade ederek onların yeniden hayata tutunarak topluma kazandırılması, ihtiyaçlarının karşılanması için herkesin destek olması gerektiğini kaydetti.

Karantina döneminde çocukların evde kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi, eğitimi aksatmamasının önemine değinen Efendiyeva, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çocuklarımızın bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, araştıran, sorgulayan ve daha çok çalışkan olması gerekmektedir. Ancak onlara vatanını, milletini, tarihini, kültür ve geleneklerini sevdirmek de biz büyüklerin görevidir.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak bu hassas dönemde çocuklarımızı Türk dünyasının kültürel ve manevi mirasını yakından tanımaya davet ediyoruz. Türk dünyasıyla ilgili okuduğumuz kitabları, severek dinlediğimiz müzikleri, seslendirdiğimiz türküleri, seyrettiğimiz filmleri, çektiğimiz resimleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, Türk dilli ülkelere sanal seyahatler yaparak birbirimizi daha yakından tanıyabiliriz. Gelin manevi değerlerimizi keşfederek, iç dünyamızı zenginleştirelim."