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Türk kültürü, Rusya'da tanıtıldı

7 saat önce

ST. Rusya'da düzenlenen "Göbeklitepe ve UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye" fotoğraf sergisi ile "Rus Edebiyatından Çeviri Eserler" kitap sergisinde Türk kültürü tanıtıldı.

Türk kültürü, Rusya'da tanıtıldı, System.String[]

ST. Rusya'da düzenlenen "Göbeklitepe ve UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye" fotoğraf sergisi ile "Rus Edebiyatından Çeviri Eserler" kitap sergisinde Türk kültürü tanıtıldı.

Türkiye'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu kapsamında St. Petersburg Devlet Üniversitesinde düzenlenen sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elena Çernova ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen 17 tarihi yapıya ait fotoğrafların sergilendiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin de fotoğraflarda yer aldığına dikkati çeken Yavuz, "Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişe sahip. Bu yüzden sizleri, bu kültür mirası görmek için Şanlıurfa'ya davet ediyorum." dedi.

St. Petersburg Devlet Üniversitesinin yaklaşık 200 yıl Türkoloji üzerine çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yavuz, "Üniversitede Çağdaş Türkiye Araştırmalar Merkezi de kuruldu. Bu, bizim için son derece kıymetlidir." diye konuştu.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Çernova da Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, Rusya için siyasi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açıdan önemli bir ortak. Bu tür yetkinliklerle ikili ilişkilere katkıda bulunacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergideki yaklaşık 250 kitap, bağış töreniyle üniversitenin kütüphanesine hediye edildi.

Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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