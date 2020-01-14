Yunus Emre Enstitüsü, 2020 yılına özel, Türk kültür ögelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Türk Kültür Ajandası" hazırladı.

"Türk Kırmızısı" ve "Saray-ı Hümayun" temalarıyla, Enstitü uzmanlarının bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan ajanda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, serginin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Enstitünün temel amacının yurt dışında Türk kültürünü tanıtmak olduğunu, ajandada da mimariden giyim ve iletişim tarzına kadar birçok alandan örnekleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Ajandadaki eserlerin benzerlerinin yer aldığı sergi için mekan olarak garın seçilmesinin anlamına işaret eden Ateş, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde hayatı da böyle iki kapı bir han gibi görürüz. Bir taraftan girer bir taraftan çıkarız. Bu süre içinde ise hayatı güzelleştirmemiz gerekiyor. Türk kültürü de hayatı estetik şekilde yaşamayı gerektiriyor. Bu değerlerimizi hatırlatmak ve yansımalarını halkla buluşturmak için eserlerin bir kısmını burada sergilemek istedik."

Daha sonra, kurum yöneticileri ve ajandayı hazırlayan ekip kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Sergi, 24 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ajanda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı

Türk Kültür Ajandası'nın kapağında Osmanlı ciltçiliğinde yaygın olan deri cilt ve mıklep kullanıldı. Ön kapak üzerinde Topkapı Sarayı'nın sembol yapılarından "Babüsselam"ın baskısı yer aldı.

Türkçe ve İngilizce anlatımların yer aldığı ajanda, Türk kültürünü yansıtan çeşitli konular ile Türk motifleri ve sembollerinin anlamlarına yer verilerek " Türkiye'nin kültür mirasının küçük bir albümü" olarak hazırlandı.