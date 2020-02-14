Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı... - Son Dakika

Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı...

6 saat önce

İsviçre Konfederasyonu'nun başkenti Bern'de Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı..., System.String[]

İsviçre Konfederasyonu'nun başkenti Bern'de Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı.


İsviçre'nin başkenti Bern'de Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (IICAS) tarafından Orta Asya Araştırmaları Topluluğu ve İsviçre Bern Üniversitesi Arkeoloji Araştırmaları Enstitüsünün desteği ile IICAS Akademik Konseyinin 22. toplantısı ve "İletişimde Olan Kültürler-Orta Asya Ticaret, Kültürel Değişim ve Bilgi Transferi Merkezi Olarak" konulu bir konferans düzenlendi. Konferans sonunda Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı taraflar arasında kültür, tarih, arkeoloji, coğrafya, edebiyat ve dil bilim alanında beraber projelerin yürütülmesini, Büyük İpek Yolu ile ilgili hayata geçirilen araştırmalarda işbirliği oluşturulmasını, Türk dili konuşan ülkelerin kültürünün ve mirasının öğrenilmesi ve korunması ile ilgili birlikte çalışmalar yapılmasını amaçlıyor.


Konferansın açılış konuşmasını Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dimitri Voyakin yaptı. Voyakin, kurumun geçen yılki faaliyetleri ve 2020'de uygulanacak projelerden bahsetti. Voyakin, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın Türk halklarının tarihi ve kültürel mirasının korunması çalışmalarına vurgu yaparak, enstitünün vakıf ile işbirliğine büyük önem verdiğini söylediç


Etkinliğin fahri konuğu olan Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Öaşkanı Günay Efendiyeva ise, vakfın kuruluşu ve hedefleri, Türk dili konuşan halkların tarihi, gelenekleri ve kültürünün tanıtımı ve bu alanda araştırmaların yürütülmesinin, kültürlerarası iletişimin önemini anlattı. Büyük İpek Yolu'nun ehemmiyetine dikkat çeken Efendiyeva, İpek Yolu'nun Türk dili konuşan ülkeler üzerindeki karşılıklı etkisi ve vakfın bu konuda yürüttüğü proje ile faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. - ANKARA

İsviçre, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu Burhan Kuzu'dan Zindaşti açıklaması: Haberin güncelliği ortadan kalktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü mutabakat zaptı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]