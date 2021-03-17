Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor - Son Dakika

Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor

17.03.2021 13:31
Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor, System.String[]

Merkezi Almanya Hamburg'da bulunan ve İstanbul'da temsilciliği yer alan Türk boks kulübü EC BOXING dövüşçüleri dünyanın dört bir yanında ringlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Merkezi Almanya Hamburg'da bulunan ve İstanbul'da temsilciliği yer alan Türk boks kulübü EC BOXING dövüşçüleri dünyanın dört bir yanında ringlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kulübün dünya şampiyonu boksörü Igor Mikhalkin, 20 Mart'ta Moskova'daki dev organizasyonda ringe çıkmaya hazırlanırken, Erik Pfeiffer ise 27 Mart'ta İngiltere'deki dev galada eldiven giyecek.

Almanya'nın en önemli boks kulüplerinden olan ve İstanbul'da da temsilciliği bulunan EC BOXING dövüşçüleri dünyanın dört bin yanında ringe çıkacak. Pandemi nedeniyle salon sporlarının neredeyse durma noktasına geldiği bu dönemde farklı bir konsept oluşturan EC BOXING, dünyanın önde gelen promotörleriyle çalışmalar yapıyor. Pandemi döneminin salon sporlarını olumsuz etkilediğini ifade eden EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Kulübümüzü dinamikleştirme yoluna gittiğimiz için üzülerek çok sayıda boksörümüzle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Şu an için dünyanın dört bir yanından başarılı promotörler arayarak birlikte çalışmak istiyorlar. Kulübümüz bünyesinde bulunan boksörlerimiz tarihe damga vuracak boks galalarında, dev maçlara çıkmak için gün sayıyor. Ayrıca ülkemizde de büyük galalar planlamıştık ancak pandemi nedeniyle hepsi iptal olmuştu ancak yavaş yavaş Corona azalıyor ve salonlar açılmaya başlıyor. Kaldığımız yerden devam ederek, ülkemizi boksun merkezi haline getirip, dünyadaki tanıtımına katkıda bulunup, dünyanın dev boksörlerini ülkemizde ringe çıkarıp seyircilerimizle buluşturacağız" dedi. EC BOXING başantrenörü Bülent Başer, Moskova'da ringe çıkacak olan Igor Mikhalkin'in daha önce başta dünya şampiyonlukları olmak üzere dünyanın elit sporcularından biri olduğunu belirterek, "Çok sayıda Avrupa ve Kıtalararası şampiyonluklar kazanmış olan başarılı bir sporcudur. Spor yaşantısı başarılarla doludur. Erik Pfeiffer de emin adımlarla profesyonel boks arenasında yükselirken, çok sayıda başarıya imza atmış bir isimdir" dedi. - İSTANBUL

Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor
Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor
Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor
Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor
Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor

İstanbul, Almanya, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk kulübün boksörleri dünyanın dört bir yanında ringe çıkıyor - Son Dakika Spor


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