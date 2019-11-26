Son Dakika Haberleri: Türk kulübüne hain saldırı!
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Türk kulübüne hain saldırı!

6 saat önce

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.

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Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.


Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.


Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti.


Fatihspor'a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda 100 bin Euro'nun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Karlsruhe, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:53 
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