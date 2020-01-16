Türk kulüplerinden Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk kulüplerinden Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 - Son Dakika Spor

Türk kulüplerinden Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4

6 saat önce

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11. hafta maçlarını 4'te 4 galibiyet alarak geride bıraktı.

Türk kulüplerinden Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4, System.String[]

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11. hafta maçlarını 4'te 4 galibiyet alarak geride bıraktı.


BCL'de mücadele eden Türk kulüpleri Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Bandırma ve Türk Telekom, 11. haftada 4'te 4 yaptı. Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi 96-67'lik skorla mağlup ederken, siyah beyazlılarda; Shaquielle McKissic 18, Oğuz Savaş 17 ve Nemanja Djurisic 15 sayıyla oynadı. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, bu galibiyetle 4. sıraya yükseldi.


Bandırma ise Yunanistan deplasmanında karşılaştığı AEK'i 96-84 ile geçerken; Şehmus Hazer 23, Jaime Smith 19 ve Emanuel Terry 13 sayıyla maçı tamamladı. Bandırma, 16 puanla B Grubu'nda 6. sırada bulunuyor.


A Grubu'nda 19 puanla liderlik koltuğuna oturan Türk Telekom ise konuk ettiği İspanyol ekibi BAXI Manresa ile oynadığı karşılaşmayı 78-72 kazanırken, Ankara ekibinde Kyle Wiltjer 22, TJ Campbell 18 ve Nick Johnson 16 sayıyla oynadı.


Gaziantep Basketbol da sahasında mücadele ettiği Letonya kulübü VEF Riga'yı 86-79 mağlup ederken, Gaziantep'te; Sarunas Vasiliauskas 20, Drew Crawford 18 ve Orhan Haciyeva 10 sayı kaydetti. C Grubu'nda Gaziantep 14 puanla 7. sırada bulunuyor.


BCL'de Türk takımlarının 12. haftada oynayacakları maçların programı ise şöyle:


21 Ocak, Salı


20.00 Teksüt Bandırma - Rasta Vechta (Almanya)


TSİ 20.00 Falco Szombathely (Macaristan) - Beşiktaş Sompo Sigorta


22 Ocak, Çarşamba


20.00 Gaziantep - Iberostar Tenerife (İspanya)


TSİ 22.00 Filou Oostende (Belçika) - Türk Telekom - İSTANBUL

Gaziantep, basketbol, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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