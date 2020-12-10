"Türk kumaşı dünyada büyük ilgi görüyor" - Son Dakika

Türkiye'de kumaş ithalatı ve ihracatı konusunda 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren Modacı Cafer Andıç "Türkiye'de yüksek standartlarda kaliteli kumaşlar üretiliyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde oldukça ilgi gören Türk kumaşını, gerçekleştirdiğim projelerle dünyaya daha fazla tanıtmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de üretilen kumaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Andıç "Dünyanın en iyi kumaş üreticilerinin Türkiye'de olmasından gurur duyuyorum. Üretilen kumaşlar gerçekten kaliteli ve yüksek teknoloji kullanılarak üretiliyor. Bu durumda birçok ülkedeki tasarımcıların dikkatini çekiyor. Yaptığım çalışmalarla Türk kumaşının kalitesinin daha fazla anlaşılmasına destek vermeyi hedefliyorum. 2019 yılının sonunda Avrupa'ya ihracatta ilk 3. sırada yer aldık. Türkiye'de hazır giyim markalarının da çok ciddi potansiyeli bulunmaktadır" dedi.

Ünlülere yaptığı tasarımlarla öne çıkan Cafer Andıç, İstanbul'da başta Nişantaşı'nda toptan kumaş mağazası ile Göktürk, Arnavutköy ve Başakşehir'de de perakende mağazaları ile hizmet veriyor. Andıç birçok ünlü isme tasarım ve kumaş konusunda danışmanlık yaptığını ifade ederek, " İtalya, Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Dubai ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ünlülerle çalışıyorum. Ayrıca bu ülkelerdeki modacılara kumaş desteği veriyorum ve ortak çalışmalar yapıyorum. Ülkemizi yaptığım tasarımlarla temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Önümüzdeki yıl için de şimdiden önemli etkinlikler planlıyoruz. Pandemi sorunu eğer son bulursa bu etkinlikleri hayata geçireceğiz" dedi.

Andıç, Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye Kardeşlik Ödülleri töreninde ödüle layık görülmesinin yanı sıra "Altın Zirve Ödülleri" nde yılın en iyi moda kumaşçısı ödülü almaya hak kazanmıştı. - İSTANBUL