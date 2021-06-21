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Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek - Son Dakika

Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek

21.06.2021 12:00
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek, System.String[]

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ATHİB) "Tasarımda Gelecek Var" sloganıyla 9'uncusunu düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda genç tasarımcılar ödüllendirildi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ATHİB) "Tasarımda Gelecek Var" sloganıyla 9'uncusunu düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda genç tasarımcılar ödüllendirildi. İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen yarışmada 'Mere' isimli koleksiyonuyla Kübra Çolak birinciliğe, 'Kentsel Deneyim' adlı tasarımıyla Alper Okçu ikinciliğe, 'Korozyon' isimli konseptiyle Yavuzhan Daşdemir üçüncülüğe layık görüldü.

Finalistlerin tasarımları sergilendi

Pandemi koşullarına göre düzenlenen törende finale kalan 10 yarışmacının dokuma kumaş tasarımları AKİB merkez binasının fuaye alanında sergilendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Alper Okçu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Dilan Geyik, Kübra Çolak, Sahra Zeybekoğlu, Sevda Kanalci ve Yavuzhan Daşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Huriye Çiğdem ve Melis Barış, Işık Üniversitesi'nden Selahattin Şenkal ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Şengül Akçam tasarımlarını sergilerken büyük heyecan yaşadı.

Yarışmanın jürisinde görev alan Prof. Dr. Havva Halaçeli, Prof. Dr. Osman Babaarslan, Prof. Dr. Yasemin Korkmaz, Dr. Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Dr. Özge Usluca Erim, Öğretim Üyesi Fatma Yelda Gezicioğlu, Profesyonel Tasarımcı Müge Krespi, Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, Koton Dizayn Müdürü Ozanay Ersaylan, Tasarımcı Sevtap Okyay, Haseki Ev Tekstil Ürünleri Genel Müdürü Ali Rıza Hasoğlu, Ulusoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Veli Ulusoy ve Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç'ın değerlendirmeleriyle dereceye giren genç tasarımcılar belirlendi.

"Rekabette üstünlük tasarımla ve markalaşmayla mümkün"

Törenin açılışında konuşan ATHİB Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ekonomiyi şok edici biçimde sarsan, tedarik zincirlerinin, üretimin, arz ve talebin yönünü bir anda değiştiren Covid-19 salgınının tekstil ve moda dünyasını da derinden etkilediğini belirtti. Gelinen noktada Türk tekstil sektörünün hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik alt yapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesi ile daha çok ön plana çıkacağına inandığını vurgulayan Kıvanç, "Türk tekstil sektörünün rekabetçiliğini daha da artırması, sektörün teknoloji düzeyinin, eğitilmiş insan kaynağının, ar-ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra tasarımla ve markalaşma ile mümkün olacaktır" dedi.

Pandeminin neden olduğu krizi ve sektörün ihtiyaçlarını doğru okuyup yenilikçi tasarımlar ile global pazardaki payın daha da artırılabileceğine işaret eden Kıvanç, "İşte bu sebeplerden dolayı 10 senedir ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nı düzenliyoruz. Artık dev üretim tesisleri kurmak yeterli değil. Bu fabrikaların ürünlerinin, tüketici tercihlerine göre tasarlanmasını ve üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de özgün tasarımlar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ruhuna dokunmasını bilen tasarımcılara ihtiyaç var. ATHİB olarak bu yarışma ile tasarım kültürünün güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı adayları ve tasarımcılara kendilerini ifade etme şansı veriyoruz. Amacımız, başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki tekstil sektöründe yer alan tüm firmaların tasarım kültürünü benimsemelerini ve uluslararası alanda bir adım öne geçmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Törenin devamında sponsor firmaların destekleri ile yarışmanın devam ettiğini vurgulayan Başkan Kıvanç, Alfateks, Arifoğlu Dokuma Tekstil Pazarlama, Bakırlar Tekstil, Bossa, Epengle, İskur İplik Kumaş Mensucat, Kıvanç Tekstil, Kimteks Tekstil, Kipaş Mensucat, Oğuz Tekstil, Şirikçioğlu Mensucat ve Ulusoy Tekstil'in temsilcilerine teşekkür etti. Daha sonra ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Koordinatörü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuray Er Bıyıklı ve jüri üyelerine de teşekkür çiçekleri verildi.

Başkan Zeki Kıvanç'ın konuşmasının ardından dereceye giren finalistler açıklandı. Kübra Çolak, genç yaşında umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen, kendisiyle sürekli çelişen bir kadın profili sergileyen Mere'nin bir tenis maçına gitmesiyle başlayan ve sadece göz hareketleriyle topu takip ederek sorunlarını yenmesini anlatan öyküden esinlenerek hazırladığı 'Mere' isimli tasarımıyla birinciliği kazandı. Alper Okçu, şehirlerde yükselen abartılı binalar ve iç içe geçmiş bir yaşam biçiminden esinlenerek oluşturduğu 'Kentsel Deneyim' adlı tasarımıyla ikinci; Yavuzhan Daşdemir, metal özellikteki malzemelerin oksitlenerek geçirdikleri elektrokimyasal reaksiyon olan korozyondan esinlenerek oluşturduğu 'Korozyon' isimli tasarımıyla üçüncü oldu. Sevda Kanalci, dokumacılık yaparak hayatını kazanan 64 yaşındaki Andries ve Alzheimer hastası eşi Nyssa'nın dokuma kumaşlardan oluşan anı defterinden esinlenerek hazırladığı 'Nyssa' adını verdiği tasarımıyla LCW Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Dereceye giren genç tasarımcılara ödülleri Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ATHİB Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Yönetim Kurulu üyeleri Veli Ulusoy ve Ali Rıza Hasoğlu tarafından verildi.

Bu yıl da genç tasarımcılara ödül yağdı

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda bu yıl da geleceğin tasarımcılarına yüksek para ödüllerinin yanı sıra eşsiz eğitim imkanları sunuldu. Yarışmanın birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü yarışmacılara tasarım konusunda iki yıl süreyle yurt dışında eğitim imkanı sağlanacak. Öncelikle birinciliği kazanan yarışmacıya eğitim bursunu en iyi şartlarda değerlendirebilmesi amacıyla yabancı dil eğitim bursu da verilecek.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın 10 finalisti dünyanın en prestijli moda ve tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision'a katılma imkanı bulacak. Finalistlerle birlikte, bağlı oldukları üniversitelerin ilgili bölümünden bir öğretim üyesi de ATHİB'in konuğu olarak Paris'teki fuara katılım sağlayacak. - MERSİN

Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek
Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek

Öğretim Üyesi, ulusoy, Moda, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk kumaşının geleceğine ATHİB'den destek - Son Dakika Ekonomi


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